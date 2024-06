Israel celebra libertação de quatro reféns em operação que, segundo o Hamas, deixou 274 mortos

Na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, quatro membros de uma família foram mortos e outros ficaram feridos em um bombardeio que atingiu sua casa, segundo médicos do hospital Al Ahli.

Após oito meses de guerra entre Israel e o Hamas, a libertação de quatro reféns israelenses no sábado reforça a estratégia militar do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que está sob forte pressão internacional e interna por sua gestão do conflito.

"Em casa", noticiaram as capas dos principais jornais israelenses, Yediot Aharonot e Israel Hayom, com uma foto do emotivo reencontro de Argamani com seu pai.

Todos foram sequestrados no festival de música eletrônica Nova, durante o ataque do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, segundo os militares israelenses.

O Ministério da Saúde do governo do movimento islamista anunciou, por sua vez, que os ataques de Israel em Nuseirat deixaram pelos menos 274 mortos e 698 feridos. Os números não puderam ser verificados de forma independente.

O lider do Hamas, Ismail Haniyeh, condenou neste domingo o "horrível massacre" em Nuserait e insistiu que "qualquer acordo deverá incluir um cessar-fogo permanente da agressão, uma retirada completa da Faixa de Gaza, bem como um pacto de troca e reconstrução.

- Deslocados pela terceira vez -

A relatora especial da ONU para os territórios palestinos, Francesca Albanese, disse estar "aliviada" com a libertação dos reféns, mas lamentou que esta tenha ocorrido "às custa de pelo menos 200 palestinos, incluindo crianças, e mais de 400 feridos".

Após agradecer as "numerosas mensagens de apoio", o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, lamentou que "apenas os inimigos de Israel tenham reclamado das vítimas (entre) os terroristas do Hamas e seus cúmplices".