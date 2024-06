EUA retoma lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte de Gaza

"Até o momento, os Estados Unidos lançaram mais de 1.050 toneladas métricas de ajuda humanitária do ar", além da assistência entregue por meio de um cais temporário instalado na costa de Gaza, acrescentou.

O Pentágono indicou no final de maio que fatores como as operações israelenses e as condições meteorológicas estavam afetando os lançamentos, enquanto o comandante adjunto do Centcom, Brad Cooper, disse na sexta-feira que eles foram "suspensos devido às operações de combate em curso no norte".

O novo lançamento ocorre um dia após a retomada das entregas de ajuda pelo cais temporário americano, que foi danificado pelo mau tempo em maio e teve que ser reparado em um porto próximo antes de ser reinstalado.