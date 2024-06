Endrick marca no fim, e Brasil vence México em amistoso antes da Copa América

O atacante de 17 anos, que em julho se apresenta ao Real Madrid, salvou a Seleção de Dorival Júnior, que parecia ter a vitória garantida depois de abrir 2 a 0 com gols de Andreas Pereira (5') e Gabriel Martinelli (54'), mas cedeu o empate ao time mexicano, que marcou com Julián Quiñones (73') e Guillermo Martínez (90'+2).

Com um gol de Endrick nos acréscimos (90'+6), o Brasil venceu o México por 3 a 2 neste sábado (8), no estádio Kyle Field, na cidade de College Station (Texas, Estados Unidos), em amistoso de preparação para a Copa América.

O duelo teve um toque histórico: o Kyle Field, com capacidade para mais de 100 mil espectadores, um dos palcos tradicionais do futebol americano universitário, recebeu um jogo de futebol pela primeira vez.

Para o México, o resultado coloca mais pressão sobre o técnico Jaime "Jimmy" Lozano, que terminou a preparação para o torneio continental com um desempenho decepcionante: vitória magra por 1 a 0 sobre a fraca seleção da Bolívia e derrotas para Uruguai (4 a 0) e Brasil.

As duas equipes precisavam de um bom resultado: o Brasil para esquecer de uma vez por todas o tenebroso ano de 2023, o México para virar a página da derrota na final da Liga das Nações da Concacaf para os Estados Unidos em março e a goleada sofrida para o Uruguai.

Apesar da urgência de recuperar prestígio, Dorival Júnior deixou suas estrelas no banco de reservas e apostou em uma equipe alternativa, com dois estreantes (Evanilson e Ederson) e quatro jogadores que foram titulares pela primeira vez.

Da união de dois deles nasceu o primeiro gol brasileiro: Savinho acertou passe entre dois zagueiros mexicanos e achou Andreas Pereira, que se livrou da marcação e bateu cruzado para superar o goleiro Julio González.

O México, que foi a campo com o que tinha de melhor, sofreu para quebrar as linhas defensivas da Seleção e levar perigo ao gol de Alisson.

- Endrick decide -

O ataque do Brasil acordou no início do segundo tempo, antes mesmo das entradas de Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Endrick.

O zagueiro Éder Militão fez um lançamento do meio-campo que Yan Couto recebeu pela direita, foi à linha de fundo e rolou para Martinelli mandar a bola para as redes.