Direita vence eleições europeias na Espanha, segundo resultados quase definitivos

O Partido Popular (PP) venceu as eleições europeias na Espanha neste domingo (9), com uma pequena vantagem sobre o Partido Socialista (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez, após mais de 99% dos votos terem sido apurados.

O PP conquistou 22 assentos no Parlamento Europeu (9 a mais do que em 2019) dos 61 em disputa na Espanha; o PSOE obteve 20 (um a menos do que em 2019) e o partido de extrema direita Vox ficou em terceiro lugar, com 6 eurodeputados (+2).

