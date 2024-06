Conservadores lideram pesquisas de boca de urna nas eleições legislativas da Bulgária

Os búlgaros votaram neste domingo (9) para eleger seus deputados, sendo estas as sextas eleições legislativas em três anos, e nas quais os conservadores lideram as pesquisas de boca de urna.

Diante da queda do apoio a uma coalizão reformista, o partido conservador Gerb, do ex-primeiro-ministro Boiko Borisov, obteve entre 26 e 28% dos votos no país mais pobre da União Europeia.

O Gerb está à frente dos reformistas da coalizão Sigamos com a Mudança/Bulgária Democrática (CC/BD), que obtiveram cerca de 15% e não conseguiram manter o impulso gerado há três anos pelo cansaço dos eleitores.