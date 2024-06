Coalizão do governo sofre revés nas eleições nacionais e regionais na Bélgica

A coalizão de esquerda-direita do primeiro-ministro cessante, Alexander De Croo, sofreu um revés nas eleições legislativas da Bélgica neste domingo (9), coincidindo com as eleições europeias e marcadas pelo aumento da extrema direita e a queda dos ecologistas.

A Bélgica é um país de 11,7 milhões de habitantes dividido entre a zona de língua holandesa de Flandres, no norte do país, e a Valônia, no sul, onde a população fala francês.

Uma contagem quase total dos votos mostrou o partido flamenco de extrema direita Vlaams Belang (VB) atrás dos conservadores do N-VA em Flandres e o Parlamento Nacional.