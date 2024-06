Argentina vence Equador (1-0) em amistoso antes da Copa América

Sem Lionel Messi entre os titulares, a seleção argentina começou com mais posse de bola nos primeiros minutos, mas recorria aos lançamentos longos devido à marcação alta do Equador.

Ángel Di María (39') foi o autor do gol da vitória da 'Albiceleste', atual campeã mundial e que vai defender o título no torneio continental.

O time equatoriano jogou apostando nos contra-ataques, com uma boa atuação de Moisés Caicedo no meio-campo e alguns bons momentos do jovem Kendry Páez, que junto com Minda e Sarmiento tentavam pressionar a saída argentina.

O gol saiu na reta final da primeira etapa, em uma jogada que combinou velocidade e precisão, quando De Paul recebeu na intermediária e passou para "Cuti" Romero, que se livrou de dois marcadores e serviu Di María para bater cruzado e mandar a bola para as redes.

- Messi entra no segundo tempo -

Messi entrou no início do segundo tempo, como havia prometido o técnico Lionel Scaloni, para ter alguns minutos de jogo na preparação para a Copa América. Do outro lado, o espanhol Félix Sánchez promoveu a entrada do atacante Enner Valencia, do Internacional, para dar volume ao setor ofensivo do time equatoriano.