Veterano da II Guerra Mundial se casa na Normandia após comemorações do 'Dia D'

O veterano americano Harold Terens, de 100 anos, se casou neste sábado (8) com sua noiva, Jeanne Swerlin, de 96, na Normandia, no noroeste de França, perto das praias onde ocorreram os desembarques do 'Dia D', em 6 de junho de 1944.

Ao som de "I will always love you", de Whitney Houston, "Ave Maria" e gaita de foles, Terens e Swerlin disseram "sim" em Carentan-les-Marais diante de dezenas de convidados, alguns em uniforme militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Esperei 96 anos para encontrar o homem certo e agora estou tendo um casamento que só uma rainha e um rei podem ter", disse a noiva à AFP antes da cerimônia.