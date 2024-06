Uruguai divulga lista final de convocados para Copa América com Luis Suárez

Encabeçada pelo atacante do Inter Miami, a lista de convocados de Bielsa também conta com outros nomes de destaque como Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) e Sergio Rochet (Internacional).

O Uruguai está no Grupo C da Copa América junto com Bolívia, Estados Unidos e Panamá. A 'Celeste' estreia contra a seleção da casa no dia 1º de julho, em Kansas City.

- Lista de convocados do Uruguai para a Copa América:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional/BRA), Santiago Mele (Junior/COL) e Franco Israel (Sporting/POR).