Píton de cinco metros engole mulher na Indonésia

O marido de Farida, de 45 anos, e moradores da aldeia de Kalempang, na província de Celebes do Sul, a encontraram na sexta-feira dentro de uma píton reticulada, que media cerca de cinco metros.

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma píton, que a engoliu inteira no centro da Indonésia, anunciou uma autoridade local neste sábado (8).

Os vizinhos vasculharam a área e rapidamente viram "uma píton com uma barriga grande", explicou Rosi.

No ano passado, moradores do distrito de Tinanggea, no sudeste da ilha de Celebes, mataram uma píton de oito meses que sufocou e comeu um fazendeiro.

Em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também no sudeste de Celebes. No ano anterior, um agricultor do oeste desta mesma província foi devorado por uma píton de quatro metros.

