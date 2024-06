Morre Christophe Deloire, secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras

Foi "um defensor incansável, em todos os continentes, da liberdade, da independência e do pluralismo do jornalismo, em um contexto de caos informativo", acrescentou.

Deloire, no cargo desde 2012, transformou a RSF "em uma campeã da defesa do jornalismo durante 12 anos", afirmou a ONG em um comunicado transmitido à AFP.

"O jornalismo foi a luta da sua vida, na qual trabalhou com convicção inabalável", disse a organização, que tem sede em Paris.

A RSF, fundada por quatro jornalistas em 1985 em Montpellier, no sul da França, tornou-se uma referência na defesa da liberdade de imprensa e do direito à informação no mundo.

A organização detecta e denuncia obstáculos à liberdade de informação e ajuda jornalistas presos ou ameaçados de diversas formas (assistência jurídica, empréstimo de coletes à prova de balas, subsídios, cobranças a governos e instituições).