Mais de 20 países assinam na Costa Rica 'declaração de paz ao oceano'

Após dois dias de debates, chamados à ação, apresentação de iniciativas bem-sucedidas e compartilhamento de conhecimentos em San José, as delegações de 50 países participantes pediram a tomada de medidas para melhorar a debilitada saúde dos oceanos.

Entre os signatários estão Alemanha, Espanha, França, Suécia, Canadá, Colômbia, Chile, Israel, Coreia do Sul e a própria Costa Rica.

Ao menos 26 países assinaram neste sábado (8) uma "declaração de paz ao oceano" ao fim de um fórum sobre a proteção marinha realizado na Costa Rica, o "Immersed in Change" (Imersos na Mudança), como preparação para uma reunião crucial da ONU na França em 2025.

"Estamos comprometidos em ampliar as ações transformadoras do oceano, para apoiar economias positivas para a natureza, baseadas na melhor ciência e informação científica disponíveis, no conhecimento tradicional e na inovação", estipula o documento.

Esta iniciativa da Costa Rica, que não é vinculante, é um texto base para continuar as conversas e compromissos na III Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano (Unoc), prevista para junho de 2025 na cidade francesa de Nice e organizada por França e Costa Rica.

"O oceano já não pode suportar mais nosso maltrato e indiferença. Por isso, na Costa Rica decidimos que já é hora de declararmos a paz a ele", indicou o chanceler do país centro-americano, Arnoldo André, durante o evento.