Macron recebe Biden com pompa no início de sua visita de Estado à França

Posteriormente, Macron recebeu Biden no Palácio do Eliseu para uma reunião na qual a invasão russa à Ucrânia foi o tema principal, seguida de um almoço de trabalho. Um jantar de gala também está previsto.

Em um dia ensolarado, os dois líderes depositaram uma coroa de flores no monumento do Soldado Desconhecido. Em seguida, caminharam pela Champs Elysées escoltados por 140 cavalos e 38 motos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte receberam, neste sábado (8), o seu homólogo americano, Joe Biden, e sua esposa Jill, no Arco do Triunfo, em Paris, marcando o início da visita de Estado do democrata à França.

O presidente americano está na França desde quarta-feira para participar das cerimônias dos 80 anos do Desembarque dos aliados na Normandia, em 6 de junho de 1944. Mas sua visita de Estado começou oficialmente neste sábado.

A comemoração do "Dia D" esteve marcada pela invasão lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro de 2022, que fez com que o presidente Vladimir Putin não fosse convidado para as celebrações, ao contrário do que ocorreu há 10 anos.

Os Estados Unidos prometeram que durante a visita à França farão anúncios sobre a segurança marítima na região Ásia-Pacífico e ambos os líderes planejam abordar políticas de combate à mudança climática.