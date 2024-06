Japonês Yuki Tsunoda renova com a Racing Bulls por mais um ano

A equipe de Fórmula 1 Racing Bulls renovou por mais um ano o contrato do piloto japonês Yuki Tsunoda, uma decisão anunciada neste sábado (8), dia do treino de classificação para o Grande Prêmio do Canadá.

Tsunoda seguirá na Racing Bulls até a temporada 2025, que será a sua quinta como piloto da equipe italiana.

"Estou muito feliz por continuar na Racing Bulls e é fantástico definir meu futuro tão cedo na temporada. A equipe tem um grande projeto de desenvolvimento e estou muito feliz por fazer parte dele", declarou o japonês em comunicado da equipe.