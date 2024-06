Israel celebra resgate de 4 reféns; Hamas diz que 210 foram mortos em ação

Após divulgação pelo exército israelense, representantes do grupo Hamas afirmaram que mais de 400 pessoas ficaram feridas durante os ataques

O exército israelense anunciou neste sábado, 8, a libertação de quatro reféns sequestrados após ataque do grupo Hamas no dia 7 de outubro de 2023. A operação ocorreu em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, um campo de refugiados.

Uma mulher, Noa Argamani, de 26 anos, e três homens, Almog Meir Jan, 22; Andrei Kozlov, 27; e Shlomi Ziv, 41, foram encontrados em “boas condições” de saúde, de acordo com as informações dos militares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine