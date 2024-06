Iga Swiatek é campeã de Roland Garros pela 4ª vez

Sem dar margem para surpresas, a tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu com autoridade a italiana Jasmine Paolini (15ª) na final de Roland Garros neste sábado (8) e conquistou seu quarto título no saibro parisiense.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em uma hora e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

