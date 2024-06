Hamas reporta pelo menos 210 mortos na área de Gaza onde Israel resgatou reféns

O grupo islamista palestino Hamas relatou que pelo menos 210 pessoas foram mortas neste sábado (8) durante ataques israelenses a um campo no centro de Gaza, no qual quatro reféns foram resgatados.

"O número de vítimas do massacre da ocupação israelense no campo de Nuseirat aumentou para 210 mártires e mais de 400 feridos", afirmou a assessoria de imprensa do governo do Hamas em comunicado.

bur-jsa/dv/yr