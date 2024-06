Grêmio empata com Estudiantes (1-1) e passa em 2º do Grupo C da Libertadores

O Grêmio empatou com o já eliminado Estudiantes de La Plata em 1 a 1 neste sábado (8), em Curitiba, em jogo adiado da sexta e última rodada do Grupo C da Copa Libertadores, resultado que classificou o time brasileiro como segundo colocado da chave.

O tricolor gaúcho abriu o placar no início do segundo tempo com Franco Cristaldo (48'), mas na reta final da partida o time argentino chegou ao empate com Mauro Méndez (83') marcando de cabeça.

Nas oitavas de final, o Grêmio fará um duelo brasileiro contra o Fluminense. Já o boliviano The Strongest, que terminou como líder do Grupo C, vai enfrentar o Peñarol do Uruguai.