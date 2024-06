Fórum na Costa Rica encerrará com 'declaração de paz ao oceano'

O fórum sobre a proteção oceânica "Immersed in Change" (Imersos na Mudança, realizado na Costa Rica como preparação para uma reunião crucial da ONU na França em 2025, chegará ao fim neste sábado (8) com uma "declaração de paz ao oceano", informaram seus organizadores.

Após dois dias intensos de debates, chamados à ação, apresentação de iniciativas bem-sucedidas e compartilhamento de conhecimentos em San José, as delegações de 50 países participantes pediram a tomada de medidas para melhorar a debilitada saúde dos oceanos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos comprometidos em ampliar as ações transformadoras do oceano, para apoiar economias positivas para a natureza, baseadas na melhor ciência e informação científica disponíveis, no conhecimento tradicional e na inovação", estipula o documento visto pela AFP.