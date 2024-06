Espanha goleia Irlanda do Norte (5-1) em último amistoso antes da Euro

Susto e goleada. A Espanha, que sofreu um gol com menos de dois minutos de jogo, goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1 neste sábado (8), em Mallorca, no último amistoso da equipe antes da disputa da Eurocopa (14 de junho-14 de julho).

A uma semana de estrear no torneio continental contra a Croácia, 'Roja' ganha ainda mais confiança, depois da vitória por 5 a 0 sobre Andorra na última quarta-feira.

O time do técnico Luis de la Fuente, surpreendido com um gol de cabeça do zagueiro norte-irlandês Ballard (2'), chegou ao empate dez minutos depois com um chute de fora da área de Pedri (12').