Croácia vence Portugal (2-1) em amistoso de preparação para Eurocopa

Liderada por Luka Modric, a Croácia venceu a seleção de Portugal por 2 a 1 neste sábado (8), em Lisboa, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa (14 de junho - 14 de julho).

Os croatas abriram o placar com Modric cobrando pênalti aos oito minutos de jogo. No segundo tempo, o time português chegou ao empate marcando com Diogo Jota (48'), mas o alívio não durou muito, já que Ante Budimir fechou o placar pouco depois (56').

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Croácia vinha de uma vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte, enquanto Portugal havia vencido a Finlândia por 4 a 2.