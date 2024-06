Começa a visita de Estado de Joe Biden à França

O presidente francês, Emmanuel Macron, e sua esposa Brigitte receberam, neste sábado (8), o seu homólogo americano, Joe Biden, e sua esposa Jill, no Arco do Triunfo, em Paris, marcando o início da visita de Estado do democrata à França.

Em um dia ensolarado, os dois líderes depositaram uma coroa de flores no monumento do Soldado Desconhecido. Em seguida, estão programados para caminhar pela Champs Elysées.

Mais tarde, Biden deve se encontrar com Macron para conversas no Palácio do Eliseu, seguidas de um banquete de Estado oferecido em sua homenagem, sendo a invasão russa à Ucrânia o tema dominante.