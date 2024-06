Colômbia suspenderá venda de carvão para Israel devido à guerra em Gaza

A Colômbia vai suspender as exportações de carvão para Israel devido à ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, anunciou neste sábado (8) o presidente Gustavo Petro, forte crítico do governo de Benjamin Netanyahu pela condução do conflito.

"Vamos suspender as exportações de carvão para Israel até que o genocídio termine", escreveu o presidente de esquerda na rede social X.

Petro, que já chamou o governo do primeiro-ministro Netanyahu de "genocida", anunciou em maio o rompimento das relações com Israel e também interrompeu a compra de armas fabricadas no país do Oriente Médio.