Alcaraz e Zverev fazem final que marca mudança de geração em Roland Garros

Desde 2005, os títulos no saibro parisiense foram divididos pelo chamado 'Big 3': Rafa Nadal (14), Novak Djokovic (3) e Roger Federer (1), com apenas o suíço Stan Wawrinka como intruso, em 2015.

Quem ficará com conquistar seu primeiro título em Roland Garros? O espanhol Carlos Alcaraz ou o alemão Alexander Zverev, que nunca tinham conseguido ao último jogo do torneio e neste domingo (9) farão uma final que marcará uma mudança de geração.

- Terceiro Grand Slam ou primeiro? -

O espanhol, número 3 do mundo, tem uma vantagem sobre Zverev (número 4), a da experiência de ter ganhado finais de Grand Slam, já que venceu as duas que disputou anteriormente, no US Open de 2022 e em Wimbledon no ano passado.

Depois de quebrar a maldição da semifinal em Roland Garros, fase em que caiu nos três anos anteriores, Zverev conseguirá seu tão esperado primeiro Gran Slam?

O atual campeão olímpico e duas vezes campeão do ATP Finals só disputou uma final de 'Major', no US Open de 2020, quando foi derrotado pelo austríaco Dominic Thiem.