Agressão contra premiê dinamarquesa provavelmente não teve 'motivações políticas'

O suspeito, um homem de 39 anos com nacionalidade polonesa, foi detido em flagrante e um juiz decidiu neste sábado que ele permanecerá em prisão preventiva até o dia 20 de junho, segundo informou o promotor Taruk Sekeroglu.

Autoridades dinamarquesas informaram neste sábado (8) que a agressão contra a primeira-ministra do país, Mette Frederiksen, a qual lhe causou uma "leve entorse cervical", provavelmente "não teve motivações políticas".

"A nossa principal hipótese é que não há motivação política. Mas isto é algo que a polícia irá investigar", disse Sekeroglu, após a audiência em um tribunal nos arredores de Copenhague.

O promotor afirmou que o suspeito foi acusado de violência contra funcionário público e que havia risco que ele fugisse.

A primeira-ministra está "chocada com o incidente" e cancelou suas atividades neste sábado, anunciou o chefe do gabinete do governo em comunicado.