Wall Street fecha em leve baixa após dados de emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou a sessão com uma leve queda nesta sexta-feira (7) após o relatório mensal de emprego nos Estados Unidos, que dissipa a expectativa de um corte iminente nas taxas de juros, embora Wall Street continue próxima aos seus recordes.

O índice Dow Jones recuou 0,22% para 38.798,99 pontos, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,23% para 17.133,13 e o S&P 500 perdeu 0,11% para 5.346,99.

Os Estados Unidos tiveram 272 mil novos postos de trabalho no mês passado, em comparação com os 165 mil de abril, enquanto a taxa de desemprego aumentou de 3,9% para 4,0%, de acordo com o Departamento do Trabalho.