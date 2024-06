Venezuela assina acordos com Turquia para explorar ouro em região assolada por garimpo

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em campanha em busca de um terceiro mandato, assinou nesta sexta-feira (7) acordos com a Turquia para explorar ouro no Arco Mineiro, uma faixa rica em jazidas com amplas áreas devastadas pela mineração ilegal, no sul do país.

"Vem o investimento da Turquia para continuar desenvolvendo o ouro, o Arco Mineiro", disse Maduro sobre o território de cerca de 111.843 km² rico em minerais e recursos naturais, muitos deles prejudicados pela extração indiscriminada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Vamos desenvolver esses campos de ouro e desejo a maior sorte para que o que estamos assinando em ouro se transforme em um exemplo para o desenvolvimento ecológico, respeitoso da natureza e muito produtivo, construir uma economia produtiva", afirmou Maduro.