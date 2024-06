Últimas passagens de fronteira fechadas entre Espanha e França são reabertas

As últimas passagens fronteiriças entre Espanha e França que permaneciam fechadas desde o princípio de 2021 para lutar contra a imigração ilegal serão reabertos ao trânsito, tal e como pedia a população local, anunciaram nesta sexta-feira (7) as autoridades francesas.

Várias passagens fronteiriças, situadas em rodovias secundárias, foram fechadas pelo Estado francês nos Pirineus, do País Basco à Catalunha, uma medida criticada pelos moradores da fronteira e pela Espanha.

"Com a reabertura administrativa das quatro passagens autorizadas dos Pirineus Orientais, todas as passagens fronteiriças entre França e Espanha estão reabertas", declarou à AFP a prefeitura do departamento francês dos Pirineus Orientais.