Tribunal alemão arquiva processo contra Zverev por denúncia de violência conjugal

Brenda Patea, ex-companheira do atual número 4 do ranking mundial, "não está mais interessada em prosseguir com a acusação", afirmou Inga Wahlen, porta-voz dos tribunais criminais de Berlim.

Zverev aceitou pagar 200.000 euros (217.000 dólares, 1,14 milhão de reais) no âmbito do acordo, no prazo de um mês. . O tribunal validou o acordo extrajudicial entre as partes, sem revelar o conteúdo.

Os advogados de Zverev, que disputa nesta sexta-feira as semifinais de Roland Garros contra o norueguês Casper Ruud, afirmaram em um comunicado que o jogador "continua se considerando inocente".

As audiências do caso começaram na semana passada em Berlim, mas sem a presença de Zverev, que estreou em Roland Garros no dia 27 de maio, quando venceu o espanhol Rafael Nadal na primeira rodada do Grand Slam francês.