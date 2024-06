Sob chuva, Norris é o mais rápido na 1ª sessão de treinos livres do GP do Canadá

O britânico Lando Norris (McLaren) foi o piloto mais rápido nesta sexta-feira (7) na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, que começou com atraso devido à forte chuva em Montreal.

As Ferraris do espanhol Carlos Sainz Jr e do monegasco Charles Leclerc marcaram o segundo e o terceiro melhores tempos num treino em que os pilotos tiveram poucos minutos para rodar na pista seca.

Quem terminou na quarta posição foi o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), o primeiro a aparecer na pista quando ela ainda estava molhada, e na quinta posição ficou o holandês Max Verstappen (Red Bull), atual campeão e líder da classificação geral.