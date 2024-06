Rússia acusa França de estar disposta a participar diretamente no conflito da Ucrânia

O Kremlin acusou nesta sexta-feira (7) a França de estar "disposta a participar diretamente no conflito" na Ucrânia, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou uma "nova cooperação" com Kiev, com o fornecimento de caças e programas de formação militar. "Macron mostra apoio absoluto ao regime ucraniano e declara que a República Francesa está disposta a participar diretamente no conflito militar", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, às agências russas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na quinta-feira, Macron anunciou uma "nova cooperação" com Kiev, com o fornecimento de caças Mirage-2000 e treinamento para pilotos ucranianos na França nos próximos meses.

Também indicou que a França propôs um treinamento para 4.500 soldados em território ucraniano. O chefe de Estado francês negou que as medidas representem "um fator de escalada". Ele acrescentou que mesmo a opção de treinar soldados ucranianos na "região oeste, que é uma zona livre da Ucrânia", também não seria um gesto "agressivo". Peskov, no entanto, considerou que as declarações de Macron foram "extremamente provocadoras" e "aumentam as tensões no continente e não contribuem com nada positivo".