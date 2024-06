Petróleo fecha estável em meio a sinais contraditórios para o mercado

Os preços do petróleo fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira, em um mercado que recebeu sinais contraditórios.

O preço do barril do Brent para agosto caiu 0,31%, aos US$ 79,62, e o do WTI para julho fechou estável (-0,02%), aos US$ 75,53.

"No começo do dia, os preços foram sustentados pelas declarações da Opep+, que afirmou que o plano de redução progressiva dos cortes de produção pode ser alterado em função das condições do mercado", explicou o analista.