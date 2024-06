Peru destrói mais de 6 mil hectares de coca destinadas ao tráfico de drogas

Segundo as autoridades, com a quantidade destruída "foi evitada uma potencial produção de 55,2 toneladas de cloridrato de cocaína".

"No total, foram eliminados, até o momento, cerca de 6.032 hectares de cultivos ilegais de coca, destinados a produção de drogas", indicou a pasta.

Um dos maiores produtores mundiais da folha de coca, o Peru destruiu mais de 6 mil hectares de cultivos ilegais da planta entre janeiro e junho, informou, nesta sexta-feira (7), o Ministério do Interior em um comunicado.

"Este governo segue comprometido com a luta contra a pobreza, a corrupção, a desigualdade, a insegurança e o narcoterrorismo", disse Boluarte na manhã desta sexta-feira em uma cerimônia pública.

A luta contra o tráfico de drogas é uma das prioridades do governo, lembrou a presidente peruana, Dina Boluarte.

Em 2022, as plantações de coca totalizavam 95 mil hectares, em comparação com 80 mil em 2021, de acordo com a Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Vida sem Drogas (Devida).

O cultivo da folha de coca é legal no Peru quando usada para fins tradicionais ou medicinais, mas 90% da produção anual é destinada ao tráfico de drogas.

Segundo as autoridades locais, os remanescentes do grupo guerrilheiro maoista Sendero Luminoso protegem os traficantes, sem que os militares tenham conseguido derrotá-los.

Cerca de seis milhões de peruanos usam a folha de coca para consumo legal, de acordo com a Devida.

É estimado que sejam produzidos cerca de 400 toneladas de cocaína por ano no Peru, segundo organizações internacionais.

Além disso, o país, junto com a Bolívia e depois da Colômbia, compõe o grupo dos maiores produtores mundiais de folha de coca.