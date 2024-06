Palestinos que fugiram da guerra em Gaza enfrentam exílio doloroso no Egito

Sem emprego ou renda, outros recorrem a várias ONGs, que estão sobrecarregadas com as demandas, ou a redes de ajuda.

Shbeir, assim como vários palestinos, conta com a ajuda de parentes que vivem no Cairo e que proporcionaram abrigo.

"Diferentes grupos e indivíduos emprestaram apartamentos, arrecadaram dinheiro, medicamentos, alimentos e roupas", disse, antes de destacar que os deslocados "precisam de dinheiro para os gastos diários".

Touil afirma que muitas pessoas mal conseguem pagar por um exame médico, após meses "vivendo em tendas, sobrevivendo graças a conservas vencidas e alimentos com vermes".

Todos os deslocados estão marcados pelo horror de uma guerra que continua em Gaza, uma viagem de cinco horas de carro a partir da capital egípcia.

O conflito em Gaza teve início em 7 de outubro, quando comandos islamistas mataram 1.194 pessoas, civis em sua maioria, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que deixou mais de 36.600 mortos, também civis na maioria, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

- Situação precária -

Mohanad al Sindawy nasceu no sul do território palestino e agora vive perto do aeroporto do Cairo. Cada vez que escuta um avião, ele demora algum tempo para perceber que não está em Gaza e que não há perigo de um bombardeio.