O obscuro comércio de animais exóticos cresce em uma nação insular do Pacífico

Com uma grande diversidade ecológica, de papagaios coloridos a enormes morcegos, o arquipélago das Ilhas Salomão tornou-se também um centro para o comércio, nem sempre legal, de animais exóticos, segundo uma investigação da AFP.

Mas isso não impede que alguns tentem tirar proveito do lucrativo mercado de animais exóticos, alguns já ameaçados de por causa da caça furtiva, denuncia o ecologista local Patrick Pikacha.

"Não há estudos. Não há controle. É salve-se quem puder", afirma esse ativista.

As Ilhas Salomão são o único país insular do Pacífico que participa do comércio legal de fauna selvagem, o que está transformando suas espécies raras em animais de estimação cada vez mais populares.