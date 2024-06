Milei devolve desfile do Dia da Independência argentino aos militares

O último desfile que envolveu milhares de militares na ativa em Buenos Aires em um 9 de julho ocorreu em 2019, sob a presidência do direitista Mauricio Macri, que retomou a tradição durante seu mandato (2015-2019), exceto em 2018, quando o evento foi suspenso no contexto de uma crise da dívida.

"Haverá desfile no dia 9 de julho", declarou o ministro da Defesa, Luis Petri, ao canal LN+ na noite de quinta-feira (6). "O presidente da Nação estará presente, ele pediu que os desfiles militares voltassem na Argentina".

Os militares voltarão a desfilar pelas ruas de Buenos Aires no dia 9 de julho, em comemoração ao Dia da Independência, após cinco anos sem grandes desfiles militares na Argentina, conforme anunciado pelo governo do presidente ultraliberal Javier Milei.

Somente em 2010 foi organizado um desfile pelo bicentenário da Revolução de Maio, o início do processo de independência da coroa espanhola em 25 de maio de 1810, que se tornou um feriado nacional.

Alguns desfiles modestos foram realizados, como o de San Miguel de Tucumán (norte), onde a independência foi proclamada, com bandas de música e regimentos com uniformes históricos de granadeiros.

"Claramente, o kirchnerismo tinha um viés" antimilitarista, e o governo de Milei quer reivindicar o "papel histórico" das Forças Armadas, assegurou Petri.

Quando questionado sobre o custo do desfile militar no contexto da drástica política de austeridade do governo de Milei, o ministro disse que ainda não tinha valores.

Desde que tomou posse em dezembro, Milei tem buscado reposicionar as Forças Armadas perante a opinião pública. Isso inclui a revisão das ações tomadas durante a última ditadura (1976-1983) e a relativização do número de vítimas, que, de acordo com organizações de direitos humanos, foram 30 mil desaparecidos, e segundo o novo governo, cerca de 8 mil.

