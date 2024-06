'Me nego a acreditar que a grandeza dos Estados Unidos pertence ao passado', diz Biden na França

O presidente americano, Joe Biden, declarou nesta sexta-feira (7) que se nega a acreditar que "a grandeza dos Estados Unidos pertence ao passado", durante um discurso por ocasião do 80º aniversário do Desembarque na Normandia.

"Me nego a acreditar que a grandeza dos Estados Unidos pertence ao passado", disse Biden, em uma crítica velada a seu rival republicano na próxima eleição presidencial, Donald Trump, que insiste que os EUA estão em declínio.

Biden fez este discurso na Pointe du Hoc, um promontório no qual as tropas americanas Rangers capturaram os alemães em 6 de junho de 1944, pouco depois do Desembarque na Normandia, no noroeste de França.