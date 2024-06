Macron espera 'finalizar' em breve coalizão de instrutores militares para a Ucrânia

Apesar de Moscou avaliar que a medida significaria que a França "está disposta a participar diretamente do conflito militar" e que estes instrutores se tornariam, então, "alvo absolutamente legítimo", Macron reafirmou a proposta, lançada no início de maio, nesta sexta-feira.

"Quem seríamos nós para ceder (...) às ameaças da Rússia?", respondeu o presidente francês em coletiva conjunta com Zelensky, para quem a iniciativa busca a "eficácia" e ganhar tempo na formação de seus soldados.

A Ucrânia pede reiteradamente a seus aliados ocidentais que aumentem seu apoio militar diante do avanço da Rússia no leste e no norte do território ucraniano nos últimos meses.

"Só desde o começo deste ano, acho que libertaram 47 localidades", afirmou Putin, em alusão às cidades e povoados ucranianos tomados pelas forças russas.