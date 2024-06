Líderes vinculam luta pela Ucrânia ao esforço aliado no dia d, há 80 anos

"O isolamento não era a resposta há 80 anos e não é a resposta hoje", disse Biden, com veteranos centenários da 2.ª Guerra sentados em cadeiras de rodas atrás dele. "Conhecemos as forças obscuras contra as quais esses heróis lutaram. Elas nunca desaparecem. Agressão e ganância, desejo de dominar e controlar e de mudar fronteiras pela força são perenes. A luta entre ditadura e liberdade é interminável."

Os tributos anuais do Dia D há muito tempo fornecem aos EUA e aliados uma ocasião para refletir sobre o enorme sacrifício humano necessário para reverter a ocupação nazista da Europa durante a 2.ª Guerra. Milhares de soldados de EUA, Reino Unido e Canadá morreram nas praias da Normandia em 6 de junho de 1944, sob uma saraivada de tiros alemães. O episódio marcou o início do fim do conflito.

Este ano, no entanto, as relações transatlânticas estão em um ponto de inflexão. Biden está em desacordo com muitos líderes europeus sobre seu apoio contínuo a Israel na guerra de Gaza. E, depois de dois anos de combate exaustivo na Ucrânia, os EUA e a Europa ainda estão lutando para aumentar as entregas de armas para Kiev conter os russos.

Para Macron, as comemorações do Dia D foram um momento para reunir membros da Otan, reforçar o apoio à Ucrânia e lembrar ao público o custo humano que precedeu décadas de relativa paz no continente. O líder francês condecorou 11 veteranos americanos que, com dificuldade, se levantaram para receber a medalha da Legião de Honra, a mais alta ordem de mérito da França.

"Vocês deixaram tudo para trás e assumiram todos os riscos pela nossa independência, nossa liberdade, não esqueceremos disso, obrigado", disse Macron. "Vocês estão de volta aqui, hoje, em casa, se me permitem assim dizer", acrescentou, mudando para o inglês.

Brexit

Enquanto líderes saudavam o ato que uniu heróis para uma causa comum, um episódio no contexto das celebrações lembrou aos europeus das feridas recentes entre eles.