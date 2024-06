Israel é notificado e se diz 'enojado' por inclusão na 'lista da vergonha' da ONU

"Estou profundamente chocado e enojado com essa decisão vergonhosa do secretário-geral. Vocês sabem que o Exército israelense é o Exército mais moral do mundo", disse Erdan, de acordo com o comunicado à imprensa. "É uma decisão imoral que ajuda o terrorismo e recompensa o Hamas", acrescentou.

"O único que está na lista negra hoje é o secretário-geral, cujas decisões, desde o início da guerra, e mesmo antes, recompensam os terroristas e os incentivam a usar crianças em atos terroristas... Que vergonha!", insistiu o embaixador, que tem atacado o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e a ONU em geral constantemente nos últimos anos.

No ano passado, as Forças Armadas russas e os grupos armados "afiliados" a Moscou foram incluídos na "lista da vergonha" da ONU. No entanto, esse não foi o caso de Israel, para grande desânimo das organizações de direitos humanos que há anos pedem sua inclusão.