Israel bombardeia campo de refugiados em Gaza, no dia em que guerra completa 8 meses

As forças israelenses bombardearam nesta sexta-feira (7) vários pontos da Faixa de Gaza, incluindo um campo de refugiados, no dia em que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas completa oito meses.

O Exército israelense indicou que realizou um ataque contra combatentes islamistas em uma escola da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) na Cidade de Gaza e o escritório de imprensa do governo do Hamas informou que três pessoas morreram nesse local.

Na quinta-feira, um hospital da Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 37 pessoas tinham morrido em um bombardeio contra outra escola da UNRWA em Nuseirat.

O Exército israelense assumiu o ataque, alegando que o recinto abrigava "uma base do Hamas", e indicou que, nessa operação, eliminou "17 terroristas".

Desde o início da guerra, "mais de 180 instalações da UNRWA [...] foram atacadas", disse à AFP a porta-voz da agência, Juliette Touma.

Em Deir al Balah, no centro da Faixa, seis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque com mísseis contra a casa de uma família no campo de refugiados de Al Maghazi, informou uma fonte médica.

- Gaza: 80% de desemprego -

O Exército israelense indicou que "continua suas atividades operacionais nas regiões do leste de Al Bureij e do leste de Deir al Balah", assim como em Rafah, no sul do território.

A ofensiva terrestre em Rafah provocou o êxodo de um milhão de palestinos, a maioria deslocados de outras regiões, segundo a ONU. A passagem de fronteira dessa cidade com o Egito, essencial para a entrada de ajuda internacional no território cercado, permanece fechada.