Huthis do Iêmen sequestram 18 trabalhadores humanitários e da ONU

Os rebeldes huthis do Iêmen prenderam 18 trabalhadores humanitários, entre eles dez pessoas que trabalham para as Nações Unidas, em uma operação coordenada, indicaram uma ONG local e uma fonte diplomática.

As detenções ocorreram em quatro áreas do país em guerra controladas pelo grupo rebelde, que tem o apoio do Irã, disse a organização iemenita de direitos humanos Mayyun.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O grupo armado huthi invadiu as casas e sequestrou funcionários das Nações Unidas e de outras organizações internacionais que operam em quatro áreas" sob seu controle, disse a organização.