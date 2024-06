Hidrocoral vermelho mais meridional e em águas mais rasas do mundo é descoberto no Chile

Um tipo de hidrocoral vermelho, animais imóveis de aparência semelhante a uma planta ou uma rocha, foi encontrado no Estreito de Magalhães, no sul do Chile, o local mais meridional e raso onde já foram encontrados exemplares deste tipo, informaram cientistas nesta sexta-feira (7).

Populações do hidrocoral vermelho "Errina Antártica" foram descobertas na Reserva Nacional Kawésqar, uma área marinha protegida a mais de 3.000 km de Santiago, no extremo sul do continente americano.

A descoberta foi feita por investigadores da fundação Rewilding Chile e do Instituto Espanhol de Oceanografia, que publicaram a descoberta no meio online Scientific Reports, da revista Nature, e anunciaram-na esta sexta-feira, no âmbito do Dia dos Oceanos, que é comemorado em 8 de junho.