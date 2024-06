Goleiro Nübel é retirado da lista de convocados da Alemanha para Eurocopa

O goleiro do Stuttgart Alexander Nübel foi retirado da lista de 26 jogadores da Alemanha enviada à Uefa para a disputa da Euro 2024 em casa (de 14 de junho a 14 de julho), principalmente devido a dúvidas sobre as condições físicas do atacante Leroy Sané.

Na lista anterior de 27 jogadores apresentada em meados de maio, o técnico alemão Julian Nagelsmann previa disputar o torneio continental com quatro goleiros, mas teve que mudar os planos.

"Não tem nada a ver com as atuações de Alex, ele se integrou muito bem ao grupo, fez bons treinos. Conversei com ele, ele faz parte do futuro conosco na DFB", explicou Nagelsmann, antes de enfrentar a Grécia em Mönchengladbach no último amistoso da 'Mannschaft' antes da partida de abertura da Euro 2024, no dia 14 de junho, em Munique, contra a Escócia.