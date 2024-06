EUA condena ataque 'horrível' de paramilitares a povoado no Sudão

Os Estados Unidos condenaram, nesta sexta-feira (7), o ataque "horrível" das forças paramilitares sudanesas que matou mais de 100 pessoas em um povoado e pediu prestação de contas e a retomada das conversas de cessar-fogo.

"Os Estados Unidos condenam os ataques horríveis das Forças de Apoio Rápido [RSF, na sigla em inglês] contra civis desarmados", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, dois dias depois do ataque a Wad al Nura, um povoado no estado de Al Jazira.

Em pouco mais de um ano, a guerra já provocou dezenas de milhares de mortes e mergulhou o Sudão em uma grave crise humanitária. As RSF atacam com frequência povoados de todo o país, especialmente no estado de Al Jazira.