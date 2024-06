Em vídeo com preservativo e console da Nintendo, primeiro-ministro francês tenta atrair jovens eleitores

"É a Europa que garante que os preservativos que você compra cumprem todos os requisitos em termos de resistência e segurança, graças a este pequeno logótipo CE", explicou o chefe do governo, no último dia da campanha.

"É a Europa que acaba de impor o carregador universal a todos os fabricantes de celulares a partir do próximo mês de dezembro", acrescenta no vídeo, no qual afirma que esta Europa "das coisas concretas (...) está em perigo".

Segundo as últimas pesquisas, o candidato da extrema direita, Jordan Bardella, de 28 anos, venceria as eleições na França com entre 32% e 33% dos votos, seguido de Hayer, com cerca de 14%, e do social-democrata Raphaël Glucksman (13 %).

Para tentar impulsionar Hayer, que era pouco conhecida, Attal envolveu-se na campanha, o que lhe rendeu críticas da oposição que o acusou de "invisibilizar" a sua candidata, depois de ter interrompido uma entrevista dela na rádio pública e falado em seu lugar durante vários minutos.

Os europeus começaram a votar na quinta-feira em vários países para as eleições do Parlamento Europeu, embora a França e a maioria dos estados da União Europeia o façam no domingo, quando serão conhecidos os primeiros resultados.

As pesquisas projetam um crescimento acentuado dos partidos de extrema direita, que poderão ocupar um quarto dos 720 assentos, uma perspectiva que desperta incertezas sobre o equilíbrio político do bloco nos próximos cinco anos.

