Diretor italiano Nanni Moretti se sente 'cada vez mais próximo dos atores'

Dois retratos em que Ginzburg mostra com sarcasmo as hipocrisias de personagens de classe alta, suas infidelidades e, apesar delas, o medo de perder seu estilo de vida, que os obriga a permanecer juntos.

Moretti ganhou uma Palma de Ouro em Cannes por "O Quarto do Filho" em 2001, o prêmio de melhor diretor por "Caro Diário" em 1994 e um Grande Prêmio do Júri em Veneza por "Sogni d'oro" em 1981.

A peça termina no teatro Athénée de Paris (6-16 de junho) uma turnê europeia que durou nove meses.

R: São dois ofícios diferentes e, ao mesmo tempo, a mesma coisa. No teatro, o ator tem mais tempo para construir o personagem. O cinema é feito de outra maneira, às vezes você filma primeiro a cena 60, depois a cena 1... É outra forma de trabalhar para os atores. E depois tem a edição.

P: Entre os atores com formação teatral que depois passam para o cinema, às vezes há uma espécie de nostalgia dos palcos, como se o teatro fosse algo superior. O que acha?

R: Não. O trabalho com os atores é um dos aspectos que mais cuido quando faço um filme, então fiquei muito contente de trabalhar nesta montagem. É um aspecto do cinema que sempre cuido muito.

RESPOSTA: Porque queria montar esses dois textos de Natalia Ginzburg, que é uma escritora que amo. Há 40 anos, um produtor teatral me pediu para dirigir uma comédia do [escritor americano] Sam Shepard. Mas depois mudei de ideia e cancelei esse compromisso.

Sinto-me mais próximo, tanto humanamente quanto profissionalmente, dos atores, em comparação com quando comecei a fazer cinema.

No início, há mais de 45 anos, eu os considerava um pouco como peões em um jogo que eu manipulava. Hoje em dia, no entanto, sinto-os muito mais próximos e com outro tipo de consideração.

P: Sentia-se mais arrogante?