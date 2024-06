Diego Costa tem desafio duplo no jogo Grêmio-Estudiantes na Libertadores

Com a passagem para as oitavas de final em mãos, o Grêmio confiará uma missão dupla ao seu astro, Diego Costa, ao receber no sábado o já eliminado Estudiantes da Argentina: continuar marcando gols e garantir a liderança do Grupo C da Copa Libertadores.

O tricolor gaúcho vai fechar a fase de grupos em um duelo que reúne vários títulos do torneio e ficará em dia com o calendário internacional, após sofrer com as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

A partida será novamente em um estádio distante de casa, o Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (horário de Brasília), porque a Arena do Grêmio ainda não pode receber jogos devido aos danos causados pelas inundações. Mas o time gaúcho entrará em campo com a tranquilidade de ter garantido a vaga na próxima rodada na terça-feira, quando venceu o Huachipato por 1 a 0, no Chile, com um gol do atacante hispano-brasileiro.