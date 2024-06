Cubarsí, Aleix García e Llorente ficam fora da lista de convocados da Espanha para Eurocopa

Pau Cubarsí, Aleix García e Marcos Llorente são os três jogadores descartados pelo técnico da seleção espanhola Luis de la Fuente para a Euro 2024, anunciou nesta sexta-feira (7) a federação.

O ídolo do tênis Rafael Nadal ficou encarregado de narrar a introdução do anúncio publicado nas redes com a lista final, revelada por familiares de cada um dos 26 incluídos.

Para o torneio que será realizado na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho, De la Fuente descartou o zagueiro do Barcelona Pau Cubarsí, de 17 anos, um dos últimos jogadores que havia se incorporado à equipe, assim como Aleix García, um meio-campista do Girona, de 26 anos.