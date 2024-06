Com Vini Jr e Rodrygo no auge, Brasil enfrenta México, que tenta reagir após sofrer goleada

Com seus atacantes em grande fase, com destaque para Vinícius Jr e Rodrygo, o Brasil terá um teste neste sábado (8) contra um México abalado, em amistoso preparatório para a Copa América-2024, que será disputada nos Estados Unidos.

O técnico da seleção brasileira Dorival Júnior comandará a equipe em sua terceira partida, ansioso para enterrar de vez um ano de 2023 muito decepcionante.

Depois de vencer a Inglaterra (1-0) e empatar com a Espanha (3-3) em março, com um brilhante Endrick em campo, o Brasil volta a campo, desta vez no estádio Kyle Field (às 22h00, horário de Brasília), na cidade de College Station, no Texas.